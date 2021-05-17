СК завел дело о тройном убийстве в Пензенской области

СУ СК по Пензенской области возбудил уголовное дело об убийстве семьи из трех человек. Погибли женщина 1972 года рождения, ее мать и родной брат. Они были застрелены в разных домах. Потерпевшие скончались на месте происшествия от полученных ранений.

По версии следствия, выстрелы произвел бывший муж погибшей - житель села Липовка Малосердобинского района. Он стрелял из охотничьей двустволки ИЖ-43. Убив бывшую супругу и ее мать в их собственном доме, злоумышленник направился в село Огаревка, где застрелил брата жены.

Свидетели видели, как подозреваемый с оружием пошел к реке. Местность обследуют специальные подразделения Росгвардии. Расследованием уголовного дела занимается следственно-оперативная группа, состоящая из наиболее опытных следователей по особо важным делам и криминалистов.

Подозреваемый в тройном убийстве пока не найден.