В Казани при столкновении трамваев пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали в результате столкновения трамваев в Казани.

Авария произошла около семи часов утра в районе остановки "Компрессорный завод". По словам очевидцев, одно транспортное средство на скорости врезалось в стоявший впереди другой электротранспорт. После оба трамвая сошли с рельсов.

Травмы различной степени тяжести получили два водителя и два кондуктора. Всех их доставили в больницу.

По информации УГИБДД МВД по Казани, в настоящее время инспекторы выясняют все обстоятельства ДТП.