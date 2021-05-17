Кировский полицейский осужден за ДТП, в котором погиб ребенок

В Кировской области вынесен приговор бывшему сотруднику полиции за ДТП, в котором погиб 6-летний ребенок. Речь идет о бывшем сотруднике полиции, оперативном дежурном дежурной части "Немский" МО МВД "Кильмезский".

Уголовное дело об этой аварии было по поручению Александра Бастрыкина передано в центральный аппарат ведомства "для всестороннего расследования в связи с повышенным общественным резонансом".

А сама авария случилась в июле 2019 года в селе Буйское Кировской области. В тот день мужчина ехал на большой скорости на автомобиле Nissan Qashqai и сбил на 6-летнего мальчика, который выехал на велосипеде с грунтовой дороги на центральную улицу. Ребёнок погиб. Полицейского суд приговорил к лишению свободы сроком на 2,5 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 3 года. Наказание он будет отбывать в колонии-поселении.

Напомним, что по этому же делу был осужден эксперт. Судом он признан виновным в халатности при производстве экспертизы тела ребенка, погибшего в аварии.