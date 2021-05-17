В Оренбуржье 14-летний подросток устроил смертельное ДТП

Один погибший и двое пострадавших - таков итог ДТП, которое устроил в Оренбургском районе 14-летний подросток, катая друзей.

Как сообщила в понедельник пресс-служба УМВД по Оренбургской области, трагедия произошла сегодня ночью на десятом километре автотрассы Каргала - Архангеловка. В 1 час 49 минут 14-летний водитель Lada Granta, следуя от поселка Горный к поселку Струково, не справился с управлением. Машина съехала в левый по ходу движения кювет и опрокинулась.

В результате один из находившихся в салоне пассажиров - 12-летний мальчик - скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Сам же водитель и его 15-летний спутник госпитализированы с травмами.

Ведется проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.