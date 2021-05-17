В Оренбуржье задержали виновника пожара, уничтожившего 310 гектаров леса

Полиция Первомайского района Оренбуржья задержала 20-летнего юношу: по версии правоохранительных органов, именно он стал виновником масштабного пожара, в результате которого выгорело более 310 гектаров леса. Огонь уничтожил 58 221 дерево.

Как сообщила в понедельник пресс-служба УМВД по Оренбургской области, молодой человек сознался в содеянном.

Напомним, что резонансное ЧП произошло в августе прошлого года. В пяти километрах западнее села Сергиевка загорелся сосновый лес. Пожарные двое суток вели борьбу с огнем.

- Проведенная экспертиза показала, что очаг пожара располагался в месте отдыха людей возле реки Чаган. Причиной пожара послужило возгорание сухой растительности от тлеющего ствола дерева, - уточнили в УМВД.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый - им оказался 20-летний местный житель.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 261 УК РФ "Уничтожение или повреждение лесных насаждений". Максимальные санкции предусматривают до четырех лет лишения свободы.