В Прикамье блогерши спалили ферму

На окраине Пермского села Мокино заполыхала ферма. Хорошо, что животных не было - хозяин еще не успел их туда завезти, так что горели хранящиеся скирды с соломой.

Пока вызвали пожарных, хозяйство сгорело полностью. Начали разбираться, выяснять, отчего вспыхнул огонь. Участковый Александр Фадеев опросил и местных жителей, и работников фермы. Уже к вечеру он установил причину пожара.

Оказывается, две местные девочки решили снять видео с огнем для своего канала в популярной соцсети "ТикТок". Не придумав ничего получше, они дошли до фермы и начали поджигать соломинки, а затем тушить их. Вначале это было забавно, но потом от этих игрищ загорелись огромные скирды соломы. Сбить пламя школьницы не смогли, испугались и убежали домой. Как выяснилось, сгорело около двухсот тонн соломы и прочее имущество, что было на ферме. Ущерб оценен владельцем в 150 тысяч рублей.

На родителей девочек составлены протоколы по части первой статьи 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями и законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Сейчас их могут оштрафовать на пятьсот рублей и, возможно, придется возмещать убытки владельцу сгоревшей фермы. Кроме того, комиссия по делам несовершеннолетних скорее всего поставит юных блогерш на учет в полицию.

Этот случай на ферме вызвал шквал комментариев в соцсетях. Мнение в основном однозначное: родители должны сурово наказать своих чад, например, хотя бы ремнем, чтоб больше неповадно было играть с огнем.