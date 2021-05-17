Девять человек пострадали в ДТП с автобусом под Красноярском

Дорожная авария произошла сегодня около 11 часов на въезде в Сосновоборск. На кольцевой развязке "Красноярск-Железногорск" столкнулись мини-грузовик Toyota и рейсовый микроавтобус "Газель" маршрута № 130 с восемью пассажирами.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. По предварительным данным, водитель автобуса вывел его на встречную полосу, став виновником происшествия. Все пассажиры "Газели" и водитель грузовика доставлены в медучреждения, проинформировали в управлении ГИБДД по Красноярскому краю.

Это уже вторая за три дня авария с большим числом пострадавших в Красноярском крае. В ночь на субботу, 15 мая, на 473 километре трассы Р-257 "Енисей" (Шушенский район), 20-летний водитель "Nissan AD", двигавшегося со стороны Кызыла в направлении Абакана, не справился с управлением, и японский автомобиль столкнулся с микроавтобусом "Газель". В ДТП получили травмы водители обоих автомобилей и восемь пассажиров отечественного авто. Все они были доставлены в районную больницу.