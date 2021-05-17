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17.05.2021 13:12
Рубрика: Власть

Для ветеранов Новосибирской области закупят путевки в санатории

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В этом году в Новосибирской области планируется оздоровить около полутора тысяч ветеранов. Об этом сообщили в региональном министерстве труда и социального развития.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

 Власти области закупят соответствующее количество путевок на санаторно-курортное лечение. Региональное министерство труда и соцразвития приобретет путевки в соответствии с государственной программой "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области". При этом расходы областного бюджета по этой статье превысят 35,6 миллиона рублей.

Фото: Татьяна Кравченко
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Как пояснили в пресс-службе областного правительства, жители региона, имеющие звание ветерана труда, могут обращаться с заявлением на получение путевки на санаторно-курортное лечение в центр социальной поддержки населения по месту жительства. Перечень центров социальной поддержки населения размещен на сайте минтруда и социального развития.

 Продолжительность курса санаторно-курортного лечения, оплачиваемого за счет средств областного бюджета, составляет 14 календарных дней. Путевки предоставляются бесплатно.

 Напомним, что к льготной категории граждан, имеющих право на санаторно-курортное лечение, относятся неработающие ветераны труда, ветераны труда Новосибирской области, ветераны войны.

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