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17.05.2021 14:29
Рубрика: Культура

На Сибирском кинофоруме молодые кинематографисты получили 2,5 млн рублей

Текст: Сусанна Альперина
В Республике Хакасия завершился Сибирский молодежный кинофорум, который проходил в ней впервые. На нем состоялись некоммерческие показы новых российских фильмов, творческие встречи, защита проектов (питчинг) дебютантов кинематографистов Сибири, презентация региональных киностудий, образовательная программа, а также знакомство представителей ведущих российских кинокомпаний с локациями региона, открытые диалоги и круглые столы.

"В республике есть талантливая молодежь и интересные проекты, но это не республиканское мероприятие - мы планируем охватить в широком смысле слова все сибирские регионы. Уверена, что форум даст дополнительный стимул развитию туризма у нас", - рассказала в преддверии форума заместитель главы Республики Хакасия Ирина Войнова.

Фото: Art Pictures Studio
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По словам исполнительного директора Молодежного центра Союза кинематографистов России Дмитрия Якунина, "Республика Хакасия обладает большим потенциалом для развития киноиндустрии. Задача кинофорума - дать новый импульс для развития проектов сибирских кинематографистов, а также познакомить представителей ведущих продюсерских компаний с потенциалом региона".

В Хакасию приехали 20 федеральных и международных киноэкспертов и более 100 участников. На питчинг всего было подано 126 проектов, из них в шорт-лист отобрали 14. Призовой фонд изначально был 2 миллиона рублей: по 500 000 тысяч рублей в каждой категории от Фонда президентских грантов, а также 1 миллион рублей от правительства Республики Хакасия на проект, съемки которого пройдут на территории региона. Но в итоге молодым кинематографистам вручили два с половиной миллиона рублей.

Работы сибирских дебютантов оценивал экспертный совет, который возглавил главный редактор компании СТВ Александр Архипов. В состав совета вошли: заместитель главы Республики Хакасия Ирина Войнова министр культуры Республики Хакасия Светлана Окольникова;  оргсекретарь Союза кинематографистов РФ Михаил Калинин, продюсер Юлия Мишкинене, кинорежиссер и продюсер Дмитрий Кормилицин, телерадиоведущий Михаил Довженко, продюсер, режиссер, организатора Недели российского кино в Индии Алам Сарфараз, креативный продюсера "Яндекс.Студии" Владислав Рубин и автор этих строк. Несколько экспертов во время кинофорума дали мастер-классы.

В итоге победителями стали следующие проекты. В категории "Документальное кино" - фильм "Тропа" (автор сценария и режиссер Михаил Кулунаков из Горно-Алтайска). Фильм расскажет о реальном человеке, который делом своей жизни считает создание тропы среди труднопроходимых алтайских гор. При этом все хозяйство и заботы по дому лежат на плечах его жены.

Лента "Хайджи: хранители героического эпоса" (автор сценария - Андрей Литвиненко из Москвы) расскажет о хранителях традиций, передающих мастерство исполнения следующим поколениям.

В категории "Игровое кино" выиграл анимационный веб-сериал "Моя Хакасия" (автор сценария - Анастасия Спалевич, режиссер Иван Прытов из Абакана). Мультфильм рассказывает историю простой девочки Карины, у которой открылся шаманский дар. Она вступает в неравный бой с духами Нижнего мира, чтобы спасти людей от катастрофы. Первая часть проекта с успехом прошла на федеральных телеканалах, ее можно посмотреть и в онлайн-кинотеатрах.

Еще один победитель - будущий художественный фильм "Коралловые бусы" (автор сценария Марина Канадакова, продюсер Онея Порабейкина из Абакана). Картина - о маленькой Мерей, которая пытается выжить после катастрофы на Земле. Вместе со своим другом - Волчонком - они преодолевают тяжелые испытания на пути к оазису, где сохранился прежний мир.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
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А еще один приз, 500 тысяч рублей, учредили представители правительства Республики Хакасия по итогам знакомства с планами дебютантов. Получил его проект "Там, где наш дом" (авторы сценария и режиссеры Владимир Тарасов, Дмитрий Квашнин (Красноярск, Омск)). Это документальный цикл фильмов, рассказывающий истории людей, представителей разных профессий, взглядов и культур. Объединяет их одно - любовь к месту, где они выросли и живут.

Также по итогам питчинга были вручены специальные призы будущим фильмам: "Раненая птица" (автор сценария Людмила Ковалева, режиссер Александр Федоров из Оренбурга планируют снять короткометражную ленту); веб-сериал "Чабан креативного агентства" (авторы сценария Денис Котожеков, Карим Тугужеков, режиссер и продюсер Карим Тугужеков из Абакана); документальный проект "Песнь о Виктории" (автор сценария Юлия Чернова из Москвы).

Справка "РГ"

Сибирский кинофорум - один из этапов Всероссийского молодежного кинофорума, который в 2021-м году проходит в 12 регионах России. Организаторы - Союз кинематографистов, Молодежный центр Союза кинематографистов России, продюсерский центр Moviestart при поддержке Фонда президентских грантов, Национального фонда поддержки правообладателей, Ассоциации продюсеров кино и телевидения и других партнеров. Кинофорум проводится на базе проекта Всероссийский Питчинг дебютантов, вошедшего в прошлом году в "ТОП-100 "Фонда Президентских грантов". Общий призовой фонд Всероссийского молодежного кинофорума - 20 миллионов рублей.

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