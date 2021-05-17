Новая лаборатория АО "РЭС" заранее выявляет скрытые дефекты оборудования

Дело в том, что самый современный приборный парк и новейшее диагностическое оборудование обновленной лаборатории позволяют буквально предугадывать вероятность возникновения повреждения энергооборудования и устранять его заранее без каких-либо последствий для потребителя.
Например, при внешнем осмотре трансформаторов невозможно оценить состояние внутренней части оборудования, а обнаружить развивающийся дефект можно только с помощью физико-химических методов анализа трансформаторных масел. Эти же диагностические способы позволяют заблаговременно выявить такие скрытые от глаз изъяны, как повреждение изоляционного слоя, отсутствие полноценного контактного соединения и т. д.
Собственная химическая лаборатория позволит энергетикам качественно и, что немаловажно, в любой момент провести диагностику масла, что гарантирует своевременность выявления дефектов оборудования и оперативность принятия мер по их устранению.
По сути, специалисты АО "РЭС" осуществляют работу на опережение - развивающийся дефект выявляется заблаговременно, тем самым исключается возможность повреждения оборудования и его дорогостоящий ремонт. И самое главное, это означает, что на время ремонтных работ не нужно будет проводить плановые отключения электроснабжения, которые доставляют неудобства обычным потребителям.
Современная лаборатория АО "РЭС", входящая в состав службы грозозащиты и изоляции (СГИ) филиала, успешно прошла аттестацию, диагностика проводится с обязательным соблюдением ГОСТов и в соответствии с самыми современными методиками. А некоторые испытания, можно сказать, уникальны, так как на территории региона их практически больше нигде не делают.
На сегодняшний день лаборатория полностью готова обеспечить потребность всех филиалов компании в качественной и своевременной диагностике оборудования для реализации превентивного подхода к его эксплуатации, предупреждая возникновение повреждений и исключая аварийные ситуации.
Таким образом, энергетики обеспечивают не только исправность оборудования и стабильность функционирования электросетевого комплекса, но и бесперебойность электроснабжения потребителей по всей Новосибирской области.
Остается добавить, что в АО "РЭС" уделяют пристальное внимание организации эффективного контроля, поэтапно реализуя программу реновации диагностических центров. В прошлом году энергетики уже обновили комплекс лабораторий по испытанию средств защиты, в этом году - завершили модернизацию химической лаборатории.
Справка
Акционерное общество "Региональные электрические сети" (сокращенное наименование АО "РЭС") - системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Официальный сайт http://www.eseti.ru/
Материал подготовлен пресс-службой АО "РЭС"