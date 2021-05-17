Новая лаборатория АО "РЭС" заранее выявляет скрытые дефекты оборудования

Новости

Великобритания ввела принцип "светофора" для туристов 03:00
Пушков ответил на слова Зеленского о "невозможности" Европы без Украины 02:56
Неизвестный открыл стрельбу в канадском Торонто 02:54
В Роспотребнадзоре дали советы россиянам, как не перегреться в жару 02:25
Военные НАТО примут участие в масштабных учениях в Эстонии 01:51
Трое военных САР погибли при обстреле боевиками Идлибской зоны деэскалации 01:35
Более 200 человек госпитализированы после ЧП в синагоге близ Иерусалима 00:41
Сенатор США призвал обдумать выделяемую Израилю военную помощь 00:27
Гол и передача Головина принесли "Монако" победу 00:16
39 отраженных Соркиным бросков помогли "Айлендерс" обыграть "Питтсбург" 16.05.2021
Ученые назвали продукты, которые нельзя хранить в холодильнике 16.05.2021
Экипаж Русинова занял второе место в гонке «4 часа Ред Булл Ринга» 16.05.2021
На "Евровидении" началась торжественная церемония открытия 16.05.2021
Сотни тел найдены захороненными на берегах реки в Индии 16.05.2021
Власти Тайваня ввели самые жесткие ограничения за время пандемии 16.05.2021
"Барселона" лишилась шансов выиграть чемпионат Испании 16.05.2021
Россиянин Смаль выиграл гонку итальянской «Формулы-4» 16.05.2021
Эксперты объяснили случаи заражения коронавирусом после вакцинации 16.05.2021
В Дрездене произошли столкновения футбольных болельщиков и полиции 16.05.2021
В ДНР обвинили украинских военных в обстреле района у линии отвода сил 16.05.2021
Бондарь выиграл "золото" чемпионата Европы в прыжках в воду с вышки 16.05.2021
Минобороны сообщило последние данные о ситуации с коронавирусом в армии 16.05.2021
Надаль в десятый раз выиграл турнир в Риме, обыграв Джоковича 16.05.2021
Два человека погибли при обрушении в синагоге близ Иерусалима 16.05.2021
Видео: гол вратаря принес "Ливерпулю" победу над "Вест Бромвичем" 16.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Новые нацпроекты помогают учиться, отдыхать и защищать стерхов
Новые нацпроекты помогают учиться, отдыхать и защищать стерхов
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
В Минобороны рассказали, как отдыхали известные полководцы
В Минобороны рассказали, как отдыхали известные полководцы
17.05.2021 03:00

Новая лаборатория АО "РЭС" заранее выявляет скрытые дефекты оборудования

14 мая 2021 года на базе филиала АО "РЭС" "Восточные электрические сети" состоялось открытие химической лаборатории после глобальной модернизации. Это событие имеет важное значение не только для энергетиков, но и, по сути, для всех потребителей электроэнергии в Новосибирской области.
Фото: Пресс-служба АО "РЭС" Фото: Пресс-служба АО "РЭС"
Фото: Пресс-служба АО "РЭС"

Дело в том, что самый современный приборный парк и новейшее диагностическое оборудование обновленной лаборатории позволяют буквально предугадывать вероятность возникновения повреждения энергооборудования и устранять его заранее без каких-либо последствий для потребителя.

Например, при внешнем осмотре трансформаторов невозможно оценить состояние внутренней части оборудования, а обнаружить развивающийся дефект можно только с помощью физико-химических методов анализа трансформаторных масел. Эти же диагностические способы позволяют заблаговременно выявить такие скрытые от глаз изъяны, как повреждение изоляционного слоя, отсутствие полноценного контактного соединения и т. д.

Собственная химическая лаборатория позволит энергетикам качественно и, что немаловажно, в любой момент провести диагностику масла, что гарантирует своевременность выявления дефектов оборудования и оперативность принятия мер по их устранению.

По сути, специалисты АО "РЭС" осуществляют работу на опережение - развивающийся дефект выявляется заблаговременно, тем самым исключается возможность повреждения оборудования и его дорогостоящий ремонт. И самое главное, это означает, что на время ремонтных работ не нужно будет проводить плановые отключения электроснабжения, которые доставляют неудобства обычным потребителям.

Современная лаборатория АО "РЭС", входящая в состав службы грозозащиты и изоляции (СГИ) филиала, успешно прошла аттестацию, диагностика проводится с обязательным соблюдением ГОСТов и в соответствии с самыми современными методиками. А некоторые испытания, можно сказать, уникальны, так как на территории региона их практически больше нигде не делают.

На сегодняшний день лаборатория полностью готова обеспечить потребность всех филиалов компании в качественной и своевременной диагностике оборудования для реализации превентивного подхода к его эксплуатации, предупреждая возникновение повреждений и исключая аварийные ситуации.

Таким образом, энергетики обеспечивают не только исправность оборудования и стабильность функционирования электросетевого комплекса, но и бесперебойность электроснабжения потребителей по всей Новосибирской области.

Остается добавить, что в АО "РЭС" уделяют пристальное внимание организации эффективного контроля, поэтапно реализуя программу реновации диагностических центров. В прошлом году энергетики уже обновили комплекс лабораторий по испытанию средств защиты, в этом году - завершили модернизацию химической лаборатории.

Справка

Акционерное общество "Региональные электрические сети" (сокращенное наименование АО "РЭС") - системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Официальный сайт http://www.eseti.ru/

Материал подготовлен пресс-службой АО "РЭС"

В регионах Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы СФО Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

Главное сегодня

На заседании Совбеза генсек ООН назвал события в Газе "ужасающими"
В Кремле прокомментировали просьбу экс-советника Рейгана о гражданстве РФ
Старообрядцев привлекли для обучения военнослужащих выживанию в тайге
ГИБДД придумала новый способ ловить нарушителей
Мишустин утвердил положение о Единой информационной платформе