Новая лаборатория АО "РЭС" заранее выявляет скрытые дефекты оборудования

14 мая 2021 года на базе филиала АО "РЭС" "Восточные электрические сети" состоялось открытие химической лаборатории после глобальной модернизации. Это событие имеет важное значение не только для энергетиков, но и, по сути, для всех потребителей электроэнергии в Новосибирской области.

Дело в том, что самый современный приборный парк и новейшее диагностическое оборудование обновленной лаборатории позволяют буквально предугадывать вероятность возникновения повреждения энергооборудования и устранять его заранее без каких-либо последствий для потребителя.

Например, при внешнем осмотре трансформаторов невозможно оценить состояние внутренней части оборудования, а обнаружить развивающийся дефект можно только с помощью физико-химических методов анализа трансформаторных масел. Эти же диагностические способы позволяют заблаговременно выявить такие скрытые от глаз изъяны, как повреждение изоляционного слоя, отсутствие полноценного контактного соединения и т. д.

Собственная химическая лаборатория позволит энергетикам качественно и, что немаловажно, в любой момент провести диагностику масла, что гарантирует своевременность выявления дефектов оборудования и оперативность принятия мер по их устранению.

По сути, специалисты АО "РЭС" осуществляют работу на опережение - развивающийся дефект выявляется заблаговременно, тем самым исключается возможность повреждения оборудования и его дорогостоящий ремонт. И самое главное, это означает, что на время ремонтных работ не нужно будет проводить плановые отключения электроснабжения, которые доставляют неудобства обычным потребителям.

Современная лаборатория АО "РЭС", входящая в состав службы грозозащиты и изоляции (СГИ) филиала, успешно прошла аттестацию, диагностика проводится с обязательным соблюдением ГОСТов и в соответствии с самыми современными методиками. А некоторые испытания, можно сказать, уникальны, так как на территории региона их практически больше нигде не делают.

На сегодняшний день лаборатория полностью готова обеспечить потребность всех филиалов компании в качественной и своевременной диагностике оборудования для реализации превентивного подхода к его эксплуатации, предупреждая возникновение повреждений и исключая аварийные ситуации.

Таким образом, энергетики обеспечивают не только исправность оборудования и стабильность функционирования электросетевого комплекса, но и бесперебойность электроснабжения потребителей по всей Новосибирской области.

Остается добавить, что в АО "РЭС" уделяют пристальное внимание организации эффективного контроля, поэтапно реализуя программу реновации диагностических центров. В прошлом году энергетики уже обновили комплекс лабораторий по испытанию средств защиты, в этом году - завершили модернизацию химической лаборатории.

Справка

Акционерное общество "Региональные электрические сети" (сокращенное наименование АО "РЭС") - системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Официальный сайт http://www.eseti.ru/

Материал подготовлен пресс-службой АО "РЭС"