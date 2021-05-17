Новосибирску помогут достроить станцию метро "Спортивная"

Губернатор Андрей Травников распорядился оказать финансовую помощь Новосибирску при строительстве станции метрополитена "Спортивная". Этот вопрос стал ключевым на оперативном совещании в правительстве региона.

Глава области сообщил, что комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований приняла решение выделить Новосибирской области 865 миллионов рублей. Как ранее отметил первый заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков, средства из резервного фонда правительства страны будут направлены на замещение затрат, понесенных областью при строительстве ледового дворца.

- Это соответствует просьбе, которую я высказывал на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Второй транш этих средств мы ожидаем в 2022 году - необходимо проконтролировать, чтобы средства этого года до нас дошли как можно быстрее, и вторая часть в 2022 году была запланирована, - сказал губернатор.

Андрей Травников отметил, что дополнительные средства также будут направлены областному центру с целью финансирования работ, которые ведутся на строительной площадке станции метро "Спортивная". Глава региона пояснил, что город получил первую партию оборудования, за которую нужно рассчитаться.

- Поэтому, не дожидаясь процедур доведения средств федерального бюджета, вместе с коллегами-финансистами мэрии нужно найти решение для оперативной помощи городу, чтобы приступить к монтажу оборудования уже прямо сейчас, - подчеркнул Андрей Травников.

Благодаря выделенным средствам уровень технической готовности объекта в 2021 году составит 75 процентов. С учетом уже выделенных средств общий объем финансирования строительства ЛДС в текущем году - 2,6 миллиарда рублей.

Строительство многофункциональной ледовой арены ведется под контролем правительства Новосибирской области. Губернатор Андрей Травников 4 мая провел выездное рабочее совещание на стройплощадке.

В рамках комплексного плана подготовки региона к МЧМ-2023 идет строительство не только ЛДС, но и новой станции метро "Спортивная", пяти крупных дорожных объектов общей протяженностью семь километров - в рамках федерального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".