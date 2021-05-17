Онколог рассказал, что выдает появление рака поджелудочной

Врач-хирург и онколог Иван Карасев предупредил о признаках развития одного из самых опасных видов онкологии - рака поджелудочной железы.

Недуг характеризуется образованием злокачественной опухоли из железистых клеток поджелудочной железы, а также эпителиальной ткани выводных протоков.

В группу риска входят пожилые люди старше 60 лет. Точных причин развития болезни на данный момент не выявлено, но увеличению риска заболеть способствуют курение, преобладание в рационе жирной пищи и отсутствие достаточного количества фруктов и овощей, злоупотребление алкоголем. Кроме того, среди факторов риска - сахарный диабет, болезни желчевыводящих путей, цирроз печени, а также предраковые состояния поджелудочной железы (аденомы и кисты, хронический панкреатит).

Один из основных симптомов недуга - боль, связанная с прорастанием опухоли сквозь нервные окончания или их сдавлением. "Локализация болей зависит от расположения опухоли. Чаще всего боль усиливается ночью в положении на спине, а также после приема слишком жирной пищи и алкоголя", - отметил Иван Карасев.

Зачастую при развитии заболевания человек человек начинает отказываться от мяса, жирной пищи. Кроме того, после еды может возникать тошнота, рвота, изжога. Другие признаки недуга: изменение цвета кожи (от желтого до зеленоватого), окрашивание слизистых оболочек и склер, кожный зуд, снижение веса и появление отвращения к пище.