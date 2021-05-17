Онколог рассказал, что выдает появление рака поджелудочной

Новости

ВТБ снизил ставки по льготной ипотеке с первым взносом от 20% 09:30
ФАС согласовала предельную отпускную цену на "Спутник Лайт" 09:23
В Москве из-за жары объявлен оранжевый уровень погодной опасности 09:23
Серия атомных подлодок "Борей" может быть расширена 09:21
Биткоин обновил трехмесячный минимум после слов Илона Маска 09:04
В Екатеринбурге сгорели 13 садовых домов 08:54
Генштаб Беларуси заподозрил НАТО в отработке авиаударов по РБ и России 08:23
В Москве в понедельник воздух прогреется до плюс 29 08:00
"Тампа-Бэй" обыграла "Флориду" благодаря дублю и передаче Кучерова 07:56
"Мисс Вселенной" 2021 года стала участница из Мексики 07:50
В шести парках Москвы заработали лодочные станции 07:49
Египет начал работы по расширению Суэцкого канала 07:02
Вильфанд перечислил регионы России с "опасным" солнцем 06:28
В Париже представили самый большой торт "Опера" 06:02
В Роспотребнадзоре рассказали о вакцинации россиян от клещевого энцефалита 05:54
Финансисты назвали выгодную замену доллару 05:13
Более 46 тысяч жителей Японии получили рекомендации эвакуироваться 04:47
В Гидрометцентре назвали регионы с "супервысокими" температурами на неделе 04:35
ООН: 38 тысяч палестинцев обратились за помощью в поисках временного убежища 04:26
В правительстве предложили расширить применение маткапитала 04:13
Турция снимет жесткий локдаун 03:36
С 17 мая британцы смогут ходить в музеи, кинотеатры и рестораны 03:31
Великобритания ввела принцип "светофора" для туристов 03:00
Пушков ответил на слова Зеленского о "невозможности" Европы без Украины 02:56
Неизвестный открыл стрельбу в канадском Торонто 02:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Новые нацпроекты помогают учиться, отдыхать и защищать стерхов
Новые нацпроекты помогают учиться, отдыхать и защищать стерхов
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
В Минобороны рассказали, как отдыхали известные полководцы
В Минобороны рассказали, как отдыхали известные полководцы
17.05.2021 07:51
Рубрика: Общество

Онколог рассказал, что выдает появление рака поджелудочной

Текст: Оксана Грибанова

Врач-хирург и онколог Иван Карасев предупредил о признаках развития одного из самых опасных видов онкологии - рака поджелудочной железы.

Недуг характеризуется образованием злокачественной опухоли из железистых клеток поджелудочной железы, а также эпителиальной ткани выводных протоков.

Фото: iStock
Онколог назвал внешний признак предракового состояния

В группу риска входят пожилые люди старше 60 лет. Точных причин развития болезни на данный момент не выявлено, но увеличению риска заболеть способствуют курение, преобладание в рационе жирной пищи и отсутствие достаточного количества фруктов и овощей, злоупотребление алкоголем. Кроме того, среди факторов риска - сахарный диабет, болезни желчевыводящих путей, цирроз печени, а также предраковые состояния поджелудочной железы (аденомы и кисты, хронический панкреатит).

Один из основных симптомов недуга - боль, связанная с прорастанием опухоли сквозь нервные окончания или их сдавлением. "Локализация болей зависит от расположения опухоли. Чаще всего боль усиливается ночью в положении на спине, а также после приема слишком жирной пищи и алкоголя", - отметил Иван Карасев.

Зачастую при развитии заболевания человек человек начинает отказываться от мяса, жирной пищи. Кроме того, после еды может возникать тошнота, рвота, изжога. Другие признаки недуга: изменение цвета кожи (от желтого до зеленоватого), окрашивание слизистых оболочек и склер, кожный зуд, снижение веса и появление отвращения к пище.

Наука Общество Здоровье

Главное сегодня

В правительстве предложили расширить применение маткапитала
Банки запустят сервис для снятия денег с чужих карт
Более 200 человек госпитализированы после ЧП в синагоге близ Иерусалима
Пушков ответил на слова Зеленского о "невозможности" Европы без Украины
В Гидрометцентре назвали регионы с "супервысокими" температурами на неделе
Семьи смогут получить до 450 тысяч рублей на постройку своего дома
В Роспотребнадзоре объяснили, зачем вводить третью дозу вакцины от COVID-19