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17.05.2021 10:57
Рубрика: Общество

Сибирячке впервые заменили протез клапана сердца без удаления старого

Текст: Наталья Граф (Новосибирск)
Новосибирские хирурги провели уникальную операцию на сердце 34-летней пациентке из Кургана. Впервые в мире медики заменили искусственный клапан без удаления каркаса старого протеза - через небольшой разрез.

Жительница Кургана поступила в Центр Мешалкина с дисфункцией протеза трехстворчатого клапана сердца. Сибирячка страдает редким врожденным заболеванием - аномалией Эбштейна. Она пережила уже пять сложных операций на открытой грудной клетке. Из-за многократных высокотравматичных вмешательств с рассечением грудины до 20 сантиметров последняя операция осложнилась воспалительным процессом средостения. В результате врачам пришлось выполнить пациентке пластику грудной клетки с использованием металлоконструкции.

Фото: iStock
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Проводить еще одну открытую операцию было риском для жизни больной. Тогда новосибирские хирурги приняли решение менять клапан через небольшой разрез в межреберном промежутке.

- Специалисты центра Мешалкина провели пациентке транскатетерную имплантацию протеза трехстворчатого клапана, минимизировав хирургическую травму, - сообщили "РГ" в НМИЦ имени академика Мешалкина. - Вмешательство выполнили по методике "клапан-в-клапан" с сохранением каркаса прежнего протеза клапана.

Преимущество такой технологии заключается в отсутствии необходимости в искусственном кровообращении и остановке сердечной деятельности. Хирургическая травма сведена к минимуму.

По словам врачей, операция прошла успешно и уже через две недели пациентка сможет вернуться к полной физической активности.

Медики отмечают, что новый протез изготовлен из современного синтетического материала - политетрафторэтилена. Он должен прослужить пациентке намного дольше, чем предыдущий клапан из биологического материала.

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