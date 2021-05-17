В центре Новосибирска из-под асфальта забил фонтан

Коммунальная авария в центре Новосибирска обернулась настоящим потопом. Как передают "Вести. Новосибирск", неподалеку от оперного театра образовался стихийный фонтан, вода пробила асфальтовое покрытие и залила дорогу.

Очевидцы происшествия выкладывают видео с "гейзером" в соцсетях, отмечая, впрочем, что в целом происходящее им нравится. Фонтан образовался на улице Мичурина, в нескольких десятках метров от перекрестка с Орджоникидзе.

По предварительным данным, никто не пострадал. Работники коммунальных служб заявляют, что они в курсе происходящего и аварию должны устранить в самое ближайшее время.