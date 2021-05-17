В Иркутской области двое детей погибли при пожаре в частном доме

Возгорание частного дома произошло в деревне Большая Заимка Заларинского района. В огне погибли две девочки в возрасте двух и четырех лет, сообщает сегодня прокуратура Иркутской области.

Причины ЧП выясняются. На место происшествия выезжал прокурор района. Надзорное ведомство инициировало проверку исполнения законодательства о правах несовершеннолетних.

Главк Следственного комитета возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По данным сыщиков, 15 мая во время возгорания родители малолетних находились в зимовье. Они заметили дым и успели вынести девочек из дома, однако спасти их жизни не удалось, уточнили в Следственном комитете.

По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение детей с огнем.