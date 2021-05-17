В Красноярском крае произошла утечка топлива

На Таймыре произошел разлив топлива, сообщили в ГУ МЧС по Красноярскому краю.

ЧП случилось в Дудинке. По данным регионального МЧС, сообщение о том, что на территории "Таймырской топливной компании" - одной из структур "Норильского никеля" - происходит утечка дизельного топлива, поступило от дежурного ЕДДС Таймырского муниципального района 17 мая в 04:25 мск.

Жидкость капает из емкости №99 объемом 20 тысяч кубических метров.

- На момент сообщения произошел разлив дизельного топлива в обвалование объемом около 200 литров, площадь разлива - 30 квадратных метров, - уточнили в ведомстве.

На место происшествия направлена оперативная группа пожарно-спасательной части. Топливо капает под дном резервуара, установленного на сваях. Для сбора жидкости под поврежденным баком установили желоб, само место разлива обработали сорбентом. В данный момент идет перекачка топлива в другие резервуары.

Также на месте ЧП работает прокуратура Таймырского муниципального района.