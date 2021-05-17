В Томской области завершают реконструкцию главной восточной автодороги

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин провел выездное совещание, посвященное реконструкции автомобильной дороги Камаевка - Асино - Первомайское. Глава региона поставил задачу завершить реконструкцию в 2022 году - на год раньше, чем это предусмотрено государственным контрактом.

- Мы комплексно развиваем восточные районы области. Подводим природный газ, модернизируем коммунальную сферу в Асино, развиваем лесное и сельское хозяйство. Новая хорошая дорога здесь просто необходима, - сказал Сергей Жвачкин.

Глава области обратил особое внимание на то, что в приоритете должны быть качество работ и улучшение транспортного сообщения восточных районов.

- Долговечность дороги после реконструкции - вот главный показатель работы, - подчеркнул губернатор.

Директору управления автомобильных дорог Томской области, депутату фракции "Единая Россия" в Законодательной Думе Томской области Юрию Дроздову Сергей Жвачкин поручил проработать вопрос, связанный с обустройством остановочных павильонов.

В ходе выездного совещания губернатор побывал на двух участках в Асиновском районе - от 20-го до 23-го километра и от 30-го до 31-го километра, где сейчас ведутся работы, в том числе с применением новых материалов.

Заместитель губернатора по промышленной политике Игорь Шатурный сообщил главе региона, что реконструкция автодороги предусматривает замену водопропускных сооружений, перенос линий связи и электропередач, устройство остановок общественного транспорта, переходно-скоростных полос, пересечений и примыканий.

Участие в выездном совещании также приняли заместитель губернатора по территориальному развитию Анатолий Рожков и глава Асиновского района Николай Данильчук.

Справка "РГ"

Как сообщили в пресс-службе областной администрации, работы на объекте начались в 2012 году с замены мостовых переходов через реки Куль и Латат и ремонта подходов к ним общей протяженностью 3,5 километра. В 2017-м отремонтирован и введен в эксплуатацию третий пусковой комплекс: произведена реконструкция 13 километров трассы, построен новый мост через Итатку. Окончательный этап работ стартовал в августе 2020 года. После реконструкции участок дороги будет доведен до параметров II технической категории.

Данная автодорога соединяет Асиновский, Первомайский, Зырянский, Тегульдетский и Верхнекетский районы с Томском.

Общая стоимость работ составляет 2,9 миллиарда рублей из федерального бюджета.