Жителя Кузбасса осудили за распространение детского порно

Двадцать лет колонии строгого режима получил по приговору суда житель Центрального района Кемерова за распространение в интернете детской порнографии.

Следствие и суд установили, что в период с августа 2010-го по март 2013 года 44-летний мужчина размещал в сети файлы порнографического содержания с участием несовершеннолетних. Информация, доступная неопределенному кругу лиц, была выявлена полицейскими. Однако установить IP-адрес, с которого размещались файлы, в то время не представлялось возможным. И только в 2019 году при содействии сотрудников управления "К" МВД России было установлено, что информацию размещал житель Кемерова. Материалы передали в следственные органы.

- Комплексная искусствоведческая экспертиза показала, что видеофайлы с участием несовершеннолетних являются порнографическими, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Кузбассу. - Обвиняемый со следствием сотрудничал, вину признал. Следует отметить, что ранее он был осужден за совершение насильственного преступления сексуального характера. А на этот раз мужчину признали виновным в хранении и распространении материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.