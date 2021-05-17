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17.05.2021 15:32

"Россети Северный Кавказ" пресекли в Осетии хищения энергии почти на 5 млн рублей

"Россети Северный Кавказ" за первые четыре месяца 2021 года выявили и пресекли в Северной Осетии 36 фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии. Энергетикам удалось вернуть более 800 тысяч украденных киловатт-часов на сумму свыше 4,8 миллиона рублей.
Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ" Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ"
Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ"

Из указанных хищений порядка 4,6 миллиона рублей (718 тысяч киловатт-.часов) приходятся на бездоговорное потребление ресурса путем самовольного подключения к сетям или при отсутствии заключенных договоров энергоснабжения.

По всем фактам неучтенного потребления энергоресурса специалисты составили акты в соответствии с действующим законодательством. Сведения переданы в правоохранительные органы республики для принятия дальнейших мер.

"Россети Северный Кавказ" напоминают: несанкционированное подключение к сетям - это неконтролируемая нагрузка на энергообъекты, которая может стать причиной отключений, скачков напряжения, снижения надежности электроснабжения добросовестных потребителей. При этом самовольное присоединение в большинстве случаев выполняется с грубейшими нарушениями техники безопасности и с риском для здоровья и жизни.

Неучтенное потребление электроэнергии и самовольное подключение к электрическим сетям влечет наложение штрафа: на граждан - в размере от 10 до 15 тысяч рублей; на должностных лиц - от 30 до 80 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - от 100 до 200 тысяч рублей. При крупных размерах хищения электроэнергии потребитель несет уголовную ответственность: штраф, исправительные работы или лишение свободы на срок до трех лет.

Пресс-релиз предоставлен "Россети Северный Кавказ"

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