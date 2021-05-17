70-летняя калининградка перевела мошенникам около 9 млн рублей

Калининградскую пенсионерку мошенники лишили сбережений, используя схему с переводом денег на "безопасный" счет.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, в марте 70-летней калининградке позвонил незнакомец, представился сотрудником полиции и рассказал, что ей необходимо выступить в качестве свидетеля по уголовному делу о мошенниках, которое сейчас расследует полиция.

Лже-полицейский предупредил женщину, что с ней свяжутся сотрудники банка, и посоветовал полностью им довериться. Вскоре, 25 марта, позвонил такой же фальшивый "банковский специалист", сообщил женщине о попытке несанкционированного снятия денег с ее счета и настоял, чтобы она приняла срочные меры.

Для защиты своих денег пенсионерка должна была пойти в отделение банка, снять со счета наличные и через ближайший терминал перевести их на другой счет - "безопасный". При этом никому нельзя было рассказывать ни об этом звонке, ни о сути операций с деньгами.

Пенсионерка выполнила все инструкции и отправила на "безопасный" счет 630 тысяч рублей. Но мошенники не оставили ее в покое, предполагая наличие других счетов, и звонили ей до 14 апреля. За это время даже "банковский специалист" успел смениться, он объяснил хозяйке счетов, что его предшественник устал и ушел в отпуск.

В общей сложности женщина получила более трехсот звонков, и всякий раз выполняла то, что ей говорили собеседники, отправляя частями свои деньги на чужие счета. В полицию она обратилась только когда выяснила, что лишилась практически всех своих сбережений - 8 миллионов рублей, а также еще почти миллиона рублей, взятого в кредит.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в крупном размере". Полиция занимается розыском злоумышленников.