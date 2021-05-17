Калининградец получил срок за ложное сообщение о взрыве

33-летний житель Калининграда осужден к лишению свободы за заведомо ложное сообщение о взрыве, готовящемся в здании правительства области.

Как сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Калининграда, где рассматривалось уголовное дело, судом установлено, что подсудимый 3 мая 2020 года позвонил в приемную губернатора со своего мобильного телефона, находясь в своей квартире, и сообщил о готовящемся в здании взрыве.

В судебном заседании "телефонный террорист" полностью признал свою вину. Он объяснил, что хотел проверить, как поведут себя соответствующие службы в такой ситуации, поскольку знает порядок реагирования на сообщения об актах терроризма по своей военной службе.

Суд квалифицировал эту "проверку" как заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающее опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба и наступления иных общественно опасных последствий, в целях дестабилизации органов власти.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учел полное признание вины подсудимым, раскаяние в содеянном, наличие у него тяжелого заболевания, поэтому назначил более мягкое наказание, чем предусмотрено за это преступление: лишение свободы сроком 1 год и 3 месяца в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.