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17.05.2021 20:04
Рубрика: Власть

Адвокат оплачивается

КС признал право на полное возмещение расходов по делу
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 106(8457)
Конституционный суд признал за потерпевшими право на возмещение всех необходимых и оправданных расходов на адвокатов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В основе дела о проверке статей 131 и 132 УПК РФ - трагическая история Эльвиры Юровских из Астраханской области. В апреле 2012 года ее семья ждала пополнения - тройню. Из-за многоплодной беременности с осложнениями женщину поместили в больницу, врачи приняли решение провести кесарево сечение, но очередное исследование вдруг показало, что двое мальчиков не проявляют признаков жизни. В живых осталась только дочка Эльвиры, но и она пострадала.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
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С июня того же года Юровских добивалась возбуждения уголовного дела по факту гибели детей и привлечения виновных к ответственности, получила несколько отказов, наняла адвоката и добилась-таки своего. Но в 2017 году подозреваемый умер, уголовное дело было прекращено по нереабилитирующим основаниям. Но когда женщина попыталась получить компенсацию за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок, ей отказали. Дело смог отправить на пересмотр только КС (постановление от 30 января 2020 г., 6-П).

Теперь в высшей юридической инстанции страны пришлось рассматривать новую ситуацию, связанную с делом Эльвиры Юровских. Добиваясь возбуждения дела после гибели малышей, потерпевшая наняла двух адвокатов. В соответствии с нормами УПК РФ расходы, понесенные на стадии предварительного следствия, выплачиваются по постановлению дознавателя или следователя. Но в СК по Астраханской области ей сначала неоднократно отказывали, потом неправильно насчитали и после долгих разбирательств в 2020 году выплатили чуть менее 40 тысяч рублей. Хотя Юровских потратила на адвокатов более 250 тысяч. Получить полное возмещение так и не удалось. Суды сослались на пункт 30 Положения о возмещении процессуальных издержек: возмещение возможно "в пределах бюджетных ассигнований". То есть "денег нет".

По мнению Юровских, обстоятельства ее дела наглядно указывают, что положения УПК во взаимосвязи с иными нормативными актами "исключают для потерпевшего возможность обратиться непосредственно в суд, не регламентируют по времени предельные сроки рассмотрения заявления о возмещении процессуальных издержек и не предусматривают возможности индексации сумм, что может свидетельствовать о дискриминации прав потерпевших".

"Возмещение должно производиться с учетом уровня инфляции", - отдельно указал КС

Судьи эту позицию поддержали. Как неоднократно указывал КС, "законодатель обязан установить такие механизмы, которые упрощали бы жертвам преступлений доступ к правосудию с целью восстановления их прав и получения компенсации". А в этом случае положения УПК "не обеспечивают надлежащего уровня правовой определенности ...и не позволяют обеспечить эффективную судебную защиту права потерпевшего на получение такого возмещения в установленный срок и не предусматривают правового механизма индексации сумм такого возмещения". Законодателю поручено устранить несоответствие, а в течение переходного периода "возмещению подлежат в полном объеме все необходимые и оправданные расходы на выплату вознаграждения представителю потерпевшего (в том числе до формального получения статуса потерпевшего), которые подтверждены документами".

- Возмещение производится с учетом уровня инфляции, - отдельно указал КС. Дело Эльвиры Юровских подлежит пересмотру.

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