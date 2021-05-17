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17.05.2021 21:00
Рубрика: Экономика

Святой Нос

Маяк в Заполярье стал памятником федерального значения
Текст: Алексей Михайлов ( "Российская газета", Мурманск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 106(8457)
В Мурманской области появилась еще одна официально признанная достопримечательность. Действующий по сей день Святоносский маяк, построенный в 1862 году и расположенный на мысе Святой Нос, включен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Это один из старейших действующих маяков северных морей России. Его огонь видят мореплаватели сразу двух морей - Белого и Баренцева.
Огонь маяка видят корабелы сразу двух морей - Белого и Баренцева. Фото: Юрий Мацеевский Огонь маяка видят корабелы сразу двух морей - Белого и Баренцева. Фото: Юрий Мацеевский
Огонь маяка видят корабелы сразу двух морей - Белого и Баренцева. Фото: Юрий Мацеевский

- Святоносский маяк - это постепенно сужающаяся кверху восьмиугольная башня высотой 22 метра, оборудованная солнечной энергетической установкой и светооптическим аппаратом, - рассказывал Александр Обоимов, который побывал там будучи молодым лейтенантом, выпускником военного училища. - Таких форм маяка мне еще не приходилось видеть. Этакая Эйфелева деревянная башня с северным русским колоритом.

Фото: Архив спортклуба "Тандем"
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Скалистый мыс Святой Нос - удивительное место на восточном побережье Кольского полуострова, напоминает исполинский коготь невиданного зверя. Он разделяет Терский и Мурманский берега, вдаваясь на 15 километров между Баренцевым и Белым морями, и служит естественной границей между ними. Здесь, у самой северной точки мыса, сходятся два мощных течения: идущий со стороны Мурманска Гольфстрим сталкивается с сильным течением, вызванным приливами-отливами в "бутылочном горлышке" Белого моря. Это порождает уникальное явление - стоячие волны сулой, напоминающие огромные валы воды высотой до пяти метров. С древних времен здесь пролегал один из морских путей русских поморов - на Шпицберген. Поморы не любили это место, опасное свирепыми штормами и неровными глубинами с отмелями.

Именно поэтому здесь появился маяк - он был необходим для безопасности торговых судов, входящих в Белое море. Любопытно, что долгое время смотрителем маяка был слепой человек. С 1896 по 1917 годы Святоносским маяком руководил Евлампий Павлович Багрецов. В 1905 году он получил травму, из-за которой начал терять зрение. Он хотел оставить службу, но начальство уговорило его остаться, так как замену опытному смотрителю найти было сложно. Нашлись завистники, которые слали в Петербург доносы, что слепой смотритель не справляется со службой. Для проверки в 1913 году на Святой Нос прибыл контр-адмирал Бухтеев. Он написал в своем отчете: "Багрецов, будучи слепым, настолько сжился с маяком, что чувствует его работу, как свой организм. Ему заметны любые сбои, любой непорядок, ему хорошо помогает жена и помощник. Полагал бы справедливым, чтобы он был представлен к очередной награде". После этого Евлампий Багрецов проработал на маяке еще четыре года и в 1917 году передал пост своему сыну.

В 2002 году маяк был переведен в автоматический режим. Последним его смотрителем был Михаил Иванович Горбунов, который проработал на нем около 35 лет. Есть на Святом Носе и еще одна достопримечательность - метеостанция, расположенная в 200 метрах от маяка. Она была открыта в 1895 году и метеорологи в ней работают до сих пор.

Долгое время смотрителем Святоносского маяка был слепой человек 

Сегодня Святой Нос стал местом паломничества любителей зимних снегоходных путешествий. Попасть сюда - словно оказаться на другой планете, где мощно дышит студеное море и по-другому течет время.

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