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17.05.2021 10:41
Рубрика: Происшествия

Петербуржец избил гимназиста на детской площадке

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге с детской площадки на улице Большая Зеленина госпитализирован учащийся гимназии. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ребенка избил мужчина, гулявший во дворе с дочерью.

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По предварительным данным, гимназист, раскачиваясь на качелях, задел девочку и отец за нее вступился.

Итогом "воспитательной работы" стали травма головы и перелом. Врачи квалифицируют состояние пострадавшего гимназиста как среднетяжелое.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

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