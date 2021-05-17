Петербуржец избил гимназиста на детской площадке

В Петербурге с детской площадки на улице Большая Зеленина госпитализирован учащийся гимназии. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ребенка избил мужчина, гулявший во дворе с дочерью.

По предварительным данным, гимназист, раскачиваясь на качелях, задел девочку и отец за нее вступился.

Итогом "воспитательной работы" стали травма головы и перелом. Врачи квалифицируют состояние пострадавшего гимназиста как среднетяжелое.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".