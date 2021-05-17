Спорткомплекс в Петербурге накажут за концерт Artik & Asti

Комитет по культуры Петербурга сообщил, что концерты группы Artik & Asti в Северной столице прошли с большими нарушениями. Теперь организаторов и площадку проведения Смольный намерен привлечь к ответственности.

Поп-группа выступала в спорткомплексе "Юбилейный" 14 и 15 мая. Перед концертом организаторы подали заявку в комитет по культуре и пообещали, что будут соблюдать все противоэпидемические мероприятия. В частности, добьются того, чтобы все зрители были в масках и соблюдали социальную дистанцию.

Отдельно было оговорено, что зрители будут сидеть на местах, а не танцевать на танцполе.

Но, как говорят в комитете по культуре, обеспечить все эти требования организаторы не смогли.

В частности, сотрудники Смольного нашли фотографии с концерта, где увидели зрителей без масок и лихо отплясывающих возле сцены. В комитете по культуре говорят, что такие действия недопустимы в период непростой эпидемической ситуации.