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17.05.2021 15:49
Рубрика: Происшествия

Пропесочили

Суд наказал за побои мужчину, оттолкнувшего соседку от тележки с песком
Текст: Владислав Куликов
Суд в Вологодской области оштрафовал на 5 тысяч рублей мужчину, который оттолкнул плечом соседку от тележки с песком. Юристами такой силовой прием квалифицируется как побои.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как рассказывают в объединенной пресс-службе судов Вологодской области, песочные страсти разгорелись в поселке имени Желябова Устюженского района.

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Возле дома соседки после большого ремонта дороги остались лежать кучи песчано-гравийной смеси. В хозяйстве это вещь полезная. Однако мнения жителей поселка, кому принадлежит песок, разделились.

Судя по словам 36-летнего Дениса Радионова, представшего перед судом, большинство жителей уверены, что это добро - народное. То есть принадлежит всем. Поэтому местные жители регулярно черпают оттуда песок, чтобы использовать для подсыпки дорог возле своих домов в поселке.

В свою очередь, семья Б., чей дом стоит рядом с кучами, уверена, что песок никакое не народное добро, а самая настоящая частная собственность.

Соседка считала, что песок принадлежит только ей, и пыталась вырвать тележку из рук мужчины

Наша проблема в том, что детские ссоры в песочницах нас ничему не учат. В том смысле, что не учат договариваться, идти на компромиссы и решать дело миром. Поэтому, вырастая, мы порой приносим в свои взрослые песочницы детские нравы. Вот и ссоримся до последнего, пока из нас не начинает песок сыпаться. В буквальном смысле.

"В ходе судебного заседания суд просмотрел предоставленную потерпевшей видеозапись с камеры видеонаблюдения, - рассказывают в пресс-службе. - На кадрах видно, как некий мужчина насыпает в тачку песчано-гравийную смесь и везет к дому. В это время к нему подбегает женщина (предположительно Б.) и пытается вырвать тачку из его рук. В ходе потасовки мужчина толкает женщину, и в этот момент в кадре появляется вторая женщина (предположительно дочь Б.) и начинает заступаться за потерпевшую".

Уточнение: в ходе потасовки за рычаги управления тележкой мужчина оттолкнул женщину не руками, а телом. Точнее - плечом. Но, с юридической точки зрения, побои - это необязательно удары кулаком. Наоборот, удары кулаком часто уже считаются не побоями, а причинением вреда здоровью, то есть попадают под уголовные статьи. Все зависит от степени вреда.

Фото: Пресс-служба СК по Республике Крым и Севастополю
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В данном случае суду была представлена справка, что при медицинском освидетельствовании у Б. обнаружены множественные ссадины на правом коленном суставе с переходом на верхнюю треть голени. На счастье мужчины, это не было расценено, как легкий вред здоровью. Иначе пришлось бы отвечать в уголовном порядке. А так человек отделался административным штрафом.

"Мировой судья Вологодской области по судебному участку № 63 в г. Вологде привлек 36-летнего Дениса Радионова к административной ответственности по ст. 6.1.1 КоАП РФ (нанесение побоев), - сообщают в объединенной пресс-службе судов Вологодской области. - Мировой судья назначил вологжанину наказание в виде административного штрафа в размере 5000 рублей. Постановление обжаловано лицом, привлеченным к административной ответственности, и оставлено Вологодским городским судом без изменения".

Поэтому не стоит верить фейкам, что современные законы якобы оставляют безнаказанными домашнее насилие: и семейные, и соседские ссоры де-юре вполне наказуемы.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

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