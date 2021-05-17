В Калининграде полиция изъяла крупнейшую за 6 лет партию наркотиков

Новости

Кировский полицейский осужден за ДТП, в котором погиб ребенок 17:10
В ЦИКе ответили на предложение депутата Барышева отказаться от КОИБов 17:10
В Херсонесе появится своя золотая кладовая 17:00
"Роскосмос" выделил 318 млн руб на реализацию первой миссии РФ на Венеру 17:00
Директор ФСИН: В колониях нет мошеннических колл-центров 16:59
В Госдуму внесли законопроект, упрощающий банкротство юрлиц 16:42
WP: Белый дом одобрил продажу Израилю оружия на 735 млн долларов 16:39
Собянин открыл Кадровый центр департамента здравоохранения Москвы 16:39
Академик Румянцев: "Мы наблюдаем приток в здравоохранение недостаточно подготовленных людей" 16:34
Два игрока "Локомотива" попали в сборную Польши на ЧЕ по футболу 16:15
В "Единой России" заявили о хакерских атаках на сайт праймериз 16:11
В видеозвонках во "ВКонтакте" смогут участвовать более двух тысяч человек 16:04
На праймериз "Единой России" заявилось 228 депутатов Госдумы 16:03
Движение по мосту на участке Каланчевская - Курский полностью открыто 16:00
Опубликовано видео массовой драки юных хоккеистов в Саратове 15:58
Ловрен и Влашич попали в состав сборной Хорватии на Евро-2020 15:44
Онищенко призвал болельщиков вакцинироваться к Евро-2020 15:43
В двух районах Крыма град побил до 15 процентов фруктов и озимых 15:41
Путин поздравил президента Казахстана с днем рождения 15:40
Петербуржцам предложили делиться парковкой за деньги 15:40
Умерла звезда мыльной оперы "Секрет тропиканки" Эва Вилма 15:27
Хоккеист Телегин покинул ЦСКА и перейдет в "Авангард" 15:22
В Гидрометцентре рассказали, что "спасло" столицу от подмосковной жары 15:22
ФАС обвинила Почту России в нарушении антимонопольного законодательства 15:22
Советский актер Назирмад Мусоев умер на съемках нового фильма 15:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
В Минобороны рассказали, как отдыхали известные полководцы
В Минобороны рассказали, как отдыхали известные полководцы
17.05.2021 16:19
Рубрика: Происшествия

В Калининграде полиция изъяла крупнейшую за 6 лет партию наркотиков

Текст: Светлана Песоцкая (Калининград)

Крупную партию подготовленного к продаже карфентанила - сильнейшего наркотического средства - изъяли полицейские у 32-летней калининградки.

В Петербурге наркоторговец притворялся курьером по доставке еды

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, женщина была ранее судима. В ходе обыска в ее квартире обнаружено 419,93 грамма карфентанила. По оценкам экспертов, его стоимость на "черном" рынке могла бы составить 25 миллионов рублей.

- Это крупнейшая за шесть лет в регионе партия карфентанила, - рассказал начальник ОМВД России по Центральному району полковник полиции Андрей Калитвянский. - Установлено, что злоумышленница занималась оптовым сбытом наркотиков и столь крупную партию она также намеревалась продать. Сейчас гражданка помещена в следственный изолятор, наши сотрудники устанавливают все обстоятельства ее противоправной деятельности. Расследование продолжается.

В отношении подозреваемой следователями ОМВД возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Борьба с наркотиками РГ-Видео

Главное сегодня

РФ готова оказать содействие Еревану и Баку в вопросе делимитации границы
Правительство учредило День фармацевтического работника
Песков удивился предложению обменять Медведчука на осужденных украинцев
В Совфеде поддержали инициативы по расширению использования маткапитала
В Екатеринбурге завели два дела по факту поножовщины у вокзала
Мошенники придумали схему обмана под видом изменения политики WhatsApp
Когда могут оштрафовать за видеорегистратор в автомобиле