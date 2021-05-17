В Калининграде полиция изъяла крупнейшую за 6 лет партию наркотиков

Крупную партию подготовленного к продаже карфентанила - сильнейшего наркотического средства - изъяли полицейские у 32-летней калининградки.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, женщина была ранее судима. В ходе обыска в ее квартире обнаружено 419,93 грамма карфентанила. По оценкам экспертов, его стоимость на "черном" рынке могла бы составить 25 миллионов рублей.

- Это крупнейшая за шесть лет в регионе партия карфентанила, - рассказал начальник ОМВД России по Центральному району полковник полиции Андрей Калитвянский. - Установлено, что злоумышленница занималась оптовым сбытом наркотиков и столь крупную партию она также намеревалась продать. Сейчас гражданка помещена в следственный изолятор, наши сотрудники устанавливают все обстоятельства ее противоправной деятельности. Расследование продолжается.

В отношении подозреваемой следователями ОМВД возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере.