В Карелии под завалами стены заброшенного коровника погиб подросток

Прокуратура Карелии проверит факт гибели 15-летнего подростка в деревне Судалица Олонецкого района. На него упала кирпичная стена коровника, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.

ЧП произошло 16 мая. Подростки играли на территории бывшей фермы совхоза "Олонецкий". И в этот момент обрушился фрагмент кирпичной стены неэксплуатируемого разрушающегося здания коровника. Под завалами погиб несовершеннолетний житель города Олонец.

Сейчас сотрудники прокуратуры разбираются, в чьей собственности находилась данная территория, выясняют причины трагедии.

Следственный комитет Карелии возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности. Назначены необходимые экспертизы.