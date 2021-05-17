В Петербурге развернут более 450 новых коек для пациентов с COVID-19

В Петербурге за неделю на 27 процентов увеличилось число госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией. Сейчас в городских стационарах осталось свободно 585 коек для лечения COVID-19, сообщают в аппарате вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева.

Доля свободных инфекционных коек составляет в городе 11 процентов, в то время как по требованиям Минздрава России, этот показатель должен составлять 20 процентов. Поэтому в Петербурге и развернут дополнительные койки.

Так, уже с 18 мая дополнительные 102 места появятся в павильоне-трансформере Госпиталя ветеранов войн, с 20 мая вновь заработает инфекционный госпиталь в "Ленэкспо". Пациентов будут принимать в павильоне №5. В ближайшие дни здесь развернут 97 коек, но мощность корпуса позволяет принять до 295 человек.

260 коек появится в городской больнице №38 имени Семашко.

Ежедневно в Петербурге выявляется от 730 до 770 новых случаев коронавирусной инфекции. За неделю число новых случаев заболевания выросло на 3,5 процента.

По мнению городских властей, снизить риски распространения COVID-19 сможет в первую очередь массовая вакцинация. На сегодняшний день прививки сделали 622 тысячи петербуржцев, из них 519 тысяч ввели оба компонента.