В Петербурге Учебный театр на Моховой переосмыслит Шекспира

Учебный театр Российского государственного института сценических искусств (Учебный театр на Моховой) готовится к премьере: 16 и 17 июня здесь будет показан спектакль "ШексПир во время чумы. Сцены. Вариации." (категория 16+) режиссера Галины Бызгу.

Спектакль анонсируется как произведение полифоническое: в одной постановке собраны коллизии сразу девяти пьес великого английского драматурга. Это калейдоскоп шекспировских страстей. Главная тема: осмысление любви и того, какие формы она может принять, способна ли преодолеть невзгоды и интриги?

Спектакль будет полон импровизаций и фантазий. Ведь, как отметила режиссер "даже в пустом пространстве с помощью ассоциации и воображения можно построить любые миры".

В постановке заняты студенты третьего курса мастерской Сергея Бызгу, заслуженного артиста РФ.