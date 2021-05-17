В Петербурге запретили ссылку на аниме, разрушающее образ учителя

Под запретом оказалась ссылка еще на одно аниме. На этот раз речь идет о фильме "Зачем вы здесь, учитель?". Суд Калининского района Северной столицы признал информацию по ссылке на данный фильм запрещенной к распространению в России. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов города.

Причина, как сказано в сообщении, что в данном контенте "размещена информация порнографического (эротического) характера; эта информация распространяется также без возрастных ограничений".

В ходе прокурорской проверки были получены выводы о том, что видеоконтент является вредоносным, поскольку создает стрессовое воздействие на психику несовершеннолетних. И с учетом повышенного интереса подростков к сексуальной сфере, "создает реальную угрозу психической фрустации (форме психологического стресса, характеризующейся состоянием тревожности и отчаяния)".

Кроме того фильм разрушает традиционный для россиян образ учителя из-за демонстрации неприемлемой с морально-этической точки зрения модели взаимоотношений между учеником и педагогом.