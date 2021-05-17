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17.05.2021 06:00
Рубрика: Экономика

В Роскачестве раскрыли секрет маркировок "эко", "био" и "натуральное"

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининград)
В России скоро появится "зеленая" продукция, подтвердил в интервью "Российской газете" руководитель Роскачества Максим Протасов. И рассказал, в чем ее отличие от органической.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Очень важно не путать их, - пояснил собеседник "РГ". - Органическую продукцию с "зеленой". При производстве последней, а также продукции с улучшенными экологическими характеристиками должен быть минимизирован ущерб окружающей среде".

Фото: gettyimages
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То есть предприятие или фермер могут использовать только определенные, максимально безвредные удобрения и средства защиты растений, но вносить они должны их очень аккуратно.

"Все эти требования, - сообщил Максим Протасов, - будут закреплены на законодательном уровне. Сейчас по поручению президента идет подготовка закона о продукции с улучшенными экологическими характеристиками, то есть о "зеленой" продукции. А Роскачество разрабатывает на нее соответствующие стандарты".

Теперь, что касается надписей на этикетках - "натуральный", "эко" и "био". "Эти обозначения никак не регламентируются, - рассказал Максим Протасов. - Сегодня их использование - это маркетинговые приемы. Производитель может наносить подобные "обозначения" на упаковку, не имея никаких сертификатов".

В то же время закон об органической продукции, вступивший в силу в нашей стране в прошлом году, утвердил государственный органический знак - белый лист на зеленом фоне, который наносится на упаковку вместе с двухмерным штрихкодом. Наводя телефон на штрихкод, потребитель получает всю информацию о производителе, которая содержится в государственном реестре производителей органической продукции.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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"Надеюсь, - говорит собеседник "РГ", - со временем национальный органический знак станет таким же узнаваемым, как и наш Знак качества (буква "К" в пятиугольнике. - Прим.ред.), о котором сегодня знают более 51 миллиона россиян".

Использовать органический знак вправе только те производители, которые практикуют традиционные исторически сложившиеся формы ведения сельского хозяйства.

"Они не применяют агрохимикаты, пестициды, антибиотики, стимуляторы роста для откорма животных, - уточил глава Роскачеств. - Кроме того, производство органической продукции должно быть обособлено от производства продуктов, к ней не относящихся".

Полностью интервью руководителя Роскачества Максима Протасова читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

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