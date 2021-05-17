Жителя Архангельска осудили за стрельбу по людям из травмата

Суд приговорил 46-летнего жителя Архангельска к двум годам и десяти дням колонии за стрельбу из травматического оружия в людей, не уступивших дорогу его автомобилю.

Как сообщили в прокуратуре Поморья, мужчина проезжал на своей машине мимо дома №192 по Троицкому проспекту и наткнулся на препятствие в виде грузового автомобиля. Двое рабочих - 60-летний мужчина и его 26-летний родственник - попросили водителя подождать, когда они закончат дела и уедут, или же выбрать объездной путь.

В ответ на это водитель подошел к одному из рабочих и выстрелил ему в грудь из травматического пистолета. Напарник пострадавшего попытался выбить пистолет из рук водителя, но тот несколько раз выстрелил и в него. Мужчин с проникающими огнестрельными ранениями доставили в больницу. Один из них получил тяжкий вред здоровью, другой - легкий.

Архангелогородца, устроившего стрельбу в центре города, задержала полиция. Он нигде не работал и ранее был неоднократно судим. Мужчина не признал вину, а свои действия пытался представить как необходимую самооборону. Но в суде эта версия была опровергнута.

Осужденный будет отбывать срок в колонии общего режима. Ему также предстоит выплатить потерпевшим компенсацию морального вреда на общую сумму 400 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.