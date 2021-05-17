На Дону "Последний звонок" пройдет в офлайн-формате

В школах Ростовской области мероприятия, посвященные окончанию учебного года, пройдут в офлайн-формате. Дату проведения торжественной линейки учебные заведения выбирают сами, но мероприятия должны пройти до 24 мая.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в нынешнем году выпускными будут охвачены более 53 тысяч юношей и девушек.

- Все мероприятия пройдут в строгом соответствии с санитарными правилами и нормами с учетом эпидемиологической ситуации, торжественные линейки будут организованы на открытом воздухе при условии обеспечения безопасного расстояния между классными коллективами, - рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

По данным Роспотребнадзора, число подтвержденных инфицированных коронавирусом в Ростовской области увеличилось на 202 человека, в то время как от COVID-19 излечились 174 жителя региона. С начала пандемии скончались 4237 человека. Прививки от коронавирусной инфекции сделали около 373 тысяч жителей области.