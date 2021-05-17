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17.05.2021 09:48
Рубрика: Власть

Глава Адыгеи и председатель Комитета СФ обсудили вопросы защиты прав потребителей

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
В Доме правительства республики состоялась рабочая встреча главы Адыгеи Мурата Кумпилова с председателем Комитета Совета Федерации РФ по регламенту и организации парламентской деятельности, председателем Центрального совета Объединения потребителей России Вячеславом Тимченко.
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

Встреча руководителя региона с сенатором состоялась в рамках проводимого в Адыгее расширенного совещания на тему: "Совершенствование региональной системы защиты прав потребителей в РА". В мероприятии, организованном на базе МГТУ, приняли участие члены КМ РА, депутаты ГСХ РА, руководство Роспотребнадзора по РА, члены Объединения потребителей России и его регионального отделения, представители Общественной палаты РА и муниципальных органов власти.

Фото: Олег Сергеев
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Мурат Кумпилов отметил, что совещание, проводимое с участием сенатора РФ, является естественным продолжением налаженного сотрудничества Адыгеи с Советом Федерации.

"Благодаря поддержке председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и Палаты регионов у нас системно решается множество насущных социальных и инфраструктурных вопросов. В этой работе активно участвуют и сенаторы от Адыгеи - Олег Селезнев и Мурат Хапсироков, которые продвигают интересы региона в федеральных органах власти. На территории республики не раз проводились выездные совещания парламентских комитетов Совета Федерации, на которых обсуждались наши инициативы, требовавшие содействия федерального центра. Уверен, что результаты проводимого в Адыгее совещания по совершенствованию региональной системы защиты прав потребителей также окажут позитивное влияние на качество жизни жителей республики", - подчеркнул Мурат Кумпилов.

Вячеслав Тимченко отметил, что в основе работы, проводимой сенаторами, лежат приоритеты, обозначенные руководством страны.

"Без учета и защиты интересов граждан невозможно построить современное цивилизованное общество. Об этом неоднократно говорил президент России. И, пожалуй, система защиты прав потребителей является одной из чувствительных сфер в нашем обществе, которая вместе с тем напрямую связана с поддержкой добросовестных производителей товаров и услуг", - сказал сенатор.

В ходе разговора Вячеслав Тимченко отметил положительный опыт Адыгеи в содействии местным товаропроизводителям, а также защите и продвижении региональных брендов. Данная политика сегодня актуальна при развитии внутреннего туризма, которому федеральный центр уделяет серьезное внимание.

Мурат Кумпилов подчеркнул, что во многом благодаря поддержке, оказываемой регионам председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, стала возможной и защита республикой товарного знака "Адыгейский сыр". В свою очередь, создание уникальных региональных брендов способствует развитию событийного туризма, привлекающего внимание жителей разных регионов страны.

Отдельно участники встречи обсудили ряд направлений в законодательной сфере, по которым необходимо тесное сотрудничество правительства РФ, Совета Федерации РФ и законодательных органов власти регионов.

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