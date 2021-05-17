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17.05.2021 17:36
Рубрика: Происшествия

На Кубани в ДТП со школьным автобусом пострадали четыре человека

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Кубани Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Кубани
Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Кубани

Полицейские начали проверку по факту ДТП со школьным автобусом и автомобилем Lada, которое произошло в понедельник в Тбилисском районе Кубани. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в аварии пострадали два подростка и женщина в салоне автобуса, а также водитель легковушки.

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ДТП произошло на 31-м километре автодороги хутор Невелинский - Шереметьевское. По предварительным данным правоохранителей, 21-летний водитель автомобиля не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с впереди идущим в попутном направлении школьным автобусом. После этого автобус опрокинулся.

В результате ЧП пострадали водитель легковушки, а также находившиеся в автобусе сопровождающая и двое несовершеннолетних 2007 и 2008 года рождения (подчеркивается, что они были пристегнуты ремнями безопасности). Водитель автобуса не пострадал.

Сотрудники ОМВД России по Тбилисскому району в данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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