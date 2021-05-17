На Кубани в ДТП со школьным автобусом пострадали четыре человека

Полицейские начали проверку по факту ДТП со школьным автобусом и автомобилем Lada, которое произошло в понедельник в Тбилисском районе Кубани. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в аварии пострадали два подростка и женщина в салоне автобуса, а также водитель легковушки.

ДТП произошло на 31-м километре автодороги хутор Невелинский - Шереметьевское. По предварительным данным правоохранителей, 21-летний водитель автомобиля не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с впереди идущим в попутном направлении школьным автобусом. После этого автобус опрокинулся.

В результате ЧП пострадали водитель легковушки, а также находившиеся в автобусе сопровождающая и двое несовершеннолетних 2007 и 2008 года рождения (подчеркивается, что они были пристегнуты ремнями безопасности). Водитель автобуса не пострадал.

Сотрудники ОМВД России по Тбилисскому району в данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося.