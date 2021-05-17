Путин дал поручения по летнему отдыху детей. Главное

- До ноября надо обеспечить мероприятия по летней оздоровительной кампании для детей и представить предложения по развитию инфраструктуры детских лагерей.
- К августу в рамках подготовки нацпроекта по развитию туризма должен быть предусмотрен комплекс мер по инфраструктуре для межрегиональных туристских походов.
- До 15 июня Роспотребнадзор должен с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки принять меры по летней оздоровительной кампании для детей.
- К 15 октября нужно рассмотреть вопрос о создании в Севастополе детского центра "Корсунь" − филиала "Артека".
- Необходимо помочь в завершении работ по строительству Соборной мечети в Симферополе.
- Нужно содействовать "Севастопольскому государственному университету" в проведении научных исследований.
- Следует поддержать кинопроект о жизни и подвиге героини обороны Севастополя в Крымскую войну - сестры милосердия Даши Севастопольской.
- К сентябрю поручено проанализировать реализацию пилотного проекта онлайн-университета креативных навыков и профессий "Мобильный университет" и других таких проектов, а также рассмотреть вопрос об их поддержке.
- Нужно поддержать развитие в регионах патриотического и спортивно-массового богатырского движения "Сильнейшая нация мира" и представить предложения по созданию в Севастополе центра всемирной богатырской лиги.
- Также региональным властям рекомендовано совместно с ОНФ содействовать акции "Мемориальные деревья России".