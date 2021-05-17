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17.05.2021 15:49
Рубрика: Власть

Путин дал поручения по летнему отдыху детей. Главное

Текст: Кира Латухина
Правительство должно представить предложения по оснащению детских лагерей отдыха, а Роспотребнадзор - принять меры по реализации оздоровительной кампании. В Севастополе появится филиал "Артека", а также центр всемирной богатырской лиги. Такие поручения дал президент Владимир Путин по итогам встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя.
Фото: Тарас Литвиненко/РИА Новости Фото: Тарас Литвиненко/РИА Новости
Фото: Тарас Литвиненко/РИА Новости

- До ноября надо обеспечить мероприятия по летней оздоровительной кампании для детей и представить предложения по развитию инфраструктуры детских лагерей.

Путин поручил внедрить единый подход к обеспечению безопасности школ

- К августу в рамках подготовки нацпроекта по развитию туризма должен быть предусмотрен комплекс мер по инфраструктуре для межрегиональных туристских походов.

- До 15 июня Роспотребнадзор должен с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки принять меры по летней оздоровительной кампании для детей.

- К 15 октября нужно рассмотреть вопрос о создании в Севастополе детского центра "Корсунь" ­­− филиала "Артека".

- Необходимо помочь в завершении работ по строительству Соборной мечети в Симферополе.

- Нужно содействовать "Севастопольскому государственному университету" в проведении научных исследований.

- Следует поддержать кинопроект о жизни и подвиге героини обороны Севастополя в Крымскую войну - сестры милосердия Даши Севастопольской.

- К сентябрю поручено проанализировать реализацию пилотного проекта онлайн-университета креативных навыков и профессий "Мобильный университет" и других таких проектов, а также рассмотреть вопрос об их поддержке.

- Нужно поддержать развитие в регионах патриотического и спортивно-массового богатырского движения "Сильнейшая нация мира" и представить предложения по созданию в Севастополе центра всемирной богатырской лиги.

- Также региональным властям рекомендовано совместно с ОНФ содействовать акции "Мемориальные деревья России".

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В регионах Власть Работа власти Госуправление Президент Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым ЮФО Севастополь Отдых детей в летних лагерях

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