В Анапе в частном доме обнаружили 12 снарядов времен войны

В Анапе взрывотехники обезвредили 12 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Кубани.

Необычные находки в станице Благовещенской местный житель обнаружил при производстве земляных работ на территории своего частного дома.

Прибывшие на место специалисты инженерно-технического отделения ОМОН Росгвардии установили, что найденными предметами, внешне схожими с боеприпасами, оказались 76-мм артиллерийские снаряды времен Великой Отечественной войны со следами сильной коррозии.