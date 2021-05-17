В Краснодаре последний звонок пройдет только для выпускных классов

В Краснодарских школах последний звонок пройдет только для выпускных классов. Об этом на главной городской планерке в мэрии кубанской столицы заявил начальник департамента образования Краснодара Алексей Некрасов.

По его словам, учебный год в школах завершится 21 мая, а последние звонки пройдут в субботу, 22 мая.

"Все линейки начнутся в школах примерно в 8:30 и продолжатся 40 минут. В некоторых школах их будет по две в связи с большим количеством учащихся", - отметил Алексей Некрасов.

Далее, глава департамента образования города сказал, что по рекомендациям Роспотребнадзора и министерства образования, последние звонки пройдут только для учащихся 4, 9 и 11 классов - то есть, выпускных.

"Я хотел бы также обратиться к родителям, - сказал глава городского департамента образования. - И попросить приходить на линейку ограниченно. Возможно, от семьи по одному человеку. Обязательно с собой брать маску".

Уже известно, что всего в Краснодаре в последних звонках примут участие 36,8 тысяч выпускников.