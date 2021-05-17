В Крыму арестованы трое похитителей бизнесмена

В Республике Крым арестованы трое связанных со строительным бизнесом жителей Симферополя, которые похитили соучредителя одного из магазинов и угрожали ему расправой. Об этом сообщила пресс-служба СК по Республике Крым и Севастополю.

По версии следователей, предприниматели решили организовать похищение своего знакомого для получения выкупа от его родственников.

- Долгое время подельники изучали образ жизни мужчины, маршруты его передвижения, вели наблюдение за местом жительства, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Ранним утром, когда мужчина вышел гулять с собакой, около дома на улице Ефремова в Севастополе сообщники незаконно захватили его, насильно усадили в автомобиль и выдвинулись в сторону Симферополя, где планировали удерживать до получения выкупа. В салоне один из злоумышленников надел на потерпевшего наручники и приставил в бок пистолет, чтобы подавить сопротивление.

Спасти похищенного удалось сотрудникам оперативно-розыскной части по обеспечению Госзащиты МВД России по РК и уголовного розыска УВД Севастополя. На участке автодороги в Балаклавском районе машину похитителей заблокировали, а заложника освободили.

Сейчас фигурантам уголовного дела предъявили обвинение в похищении человека группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия из корыстных побуждений.