В Крыму выпал град диаметром до четырех сантиметров

В Крыму накануне вечером в Симферопольском районе выпал крупный град, который к счастью прошел достаточно локально. Однако местами, например, в селе Родниковое, градины достигали в диаметре четырех сантиметров и серьезно повредили автомобили, посевы и фруктовые деревья.

Как рассказала "РГ" начальник Крымского гидрометеоцентра Татьяна Любецкая, град был вызван прохождением через территорию полуострова холодного фронтального раздела.

- Для Крыма в летний период град - это обычное природное явление, - пояснила Татьяна Любецкая. - По данным метеостанции, которая находится в районе аэропорта Симферополь, зафиксировано выпадение града диаметром до 15 миллиметров. Холодный фронтальный раздел прошел через полуостров, и в ближайшие сутки такое явление не уже повторится.

Пассажиры самолетов, которые прибывали в Симферополь накануне вечером, рассказали, что нескольким лайнерам пришлось кружить в небе перед посадкой, чтоб переждать стихию. В пресс-службе аэропорта уточнили, что действительно, вечером были задержки прибытия нескольких рейсов, но сегодня аэропорт работает уже в привычном режиме.