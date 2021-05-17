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17.05.2021 21:05
Рубрика: Власть

В Крыму запланировали строительство двух новых водохранилищ

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

Власти Республики Крым заказали технико-экономическое обоснование для строительства двух новых водохранилищ. Об этом в эфире телеканала "Миллет" заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Фото: Илья Изотов/РГ
В Крыму сток водопадов решили перебросить в водохранилища

- Скорее всего, будут построены дополнительные водохранилища в Симферополе на 15 миллионов кубометров и в Алуште на восемь миллионов кубометров, - уточнил глава республики. Мы сейчас сделаем технико-экономическое обоснование, - сказал глава Крыма.

Также по-прежнему планируется сбор стоков пресной воды, несколько десятков миллионов кубометров которой сейчас стекает с горных плато в море.

Сейчас в трех водохранилищах, питающих Симферополь, накоплено в общей сложности порядка 11 миллионов кубометров. Это позволило с 1 мая вернуть в столицу Крыма горячее водоснабжение и подавать холодную воду с 6 до 24 часов. Аксенов заверил, что ужесточаться график не будет, поскольку уже сейчас в некоторые дни в Симферополь поднимается из артезианских скважин до 95 из 150 необходимых тысяч кубов воды. И это объем будет увеличиваться.

А вот Алуште, в Изобильненском водохранилище которой пока накопилось только 2,5 миллиона кубометров воды, придется и дальше потреблять воду по графику - лишь утром и вечером.

- Острую фазу дефицита мы прошли​​​. Она сохраняется только в Алуште, где действует режим подачи воды - два утром, три вечером, - уточнил Аксенов.

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