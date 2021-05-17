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17.05.2021 19:46
Рубрика: Общество

Врач рассказал о взаимосвязи коронавируса и здоровья кишечника

Текст: Алена Ларина
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

У тяжелобольных коронавирусом людей сильно страдает микрофлора кишечника. В свою очередь состояние микробиома человека влияет на защиту от коронавируса и других серьезных недугов. Так считает британский ученый в области эпидемиологических исследований в генетике Тим Спектор.

Фото: iStock
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Эксперт рассказал RT, что у больных, которые тяжело переносили COVID-19, микробиом кишечника находился в плачевном состоянии.

- Его нарушение и эта болезнь определенно взаимосвязаны, - считает специалист. Дело в том, что микробиом поддерживает здоровье иммунной системы и приводит ее в готовность защищаться от вирусов и бактерий.

Для микрофлоры кишечника вредна пища, прошедшая технологическую обработку, с большим количеством соли и сахара, а правильная диета способна улучшить не только физическое, но и психическое состояние человека. Состояние микробиома ухудшает избыточный вес, диабет, социальная неустроенность, а также отсутствие сбалансированного питания.

Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
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Ученые пока не могут дать ответ на вопрос, повышает ли какая-то конкретная пища риск заражения COVID-19. По словам британского специалиста, в одном из исследований на эту тему участвовало два миллиона человек, но пока однозначно ответить нельзя. Однако известно, что для живущих в кишечнике микроорганизмов полезны овощи, фрукты и оливковое масло.

По поводу же пробиотиков полученные результаты противоречивы. Ученый считает полезным для микрофлоры кишечника и в целом повышения устойчивости к болезням, в том числе к коронавирусу, длительные интервалы голодания.

- Можно забыть американскую модель шестиразового питания и вернуться к двум основным приемам пищи в день. Возможно, плюс завтрак, так как микробиом кишечника справляется лучше, если у него есть перерыв хотя бы в 12 часов. Он возможен ночью, хотя и в любое другое время, - пояснил Спектор.

Общество Наука Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19 Медицина и здоровое питание

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