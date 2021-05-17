Названы даты проведения выставки "Иннопром"

Утверждены окончательные даты "Иннопрома" в этом году. Как сообщил на своей странице в Facebook директор деловой программы Антон Атрашкин, международная деловая выставка состоится с 5 по 8 июля.

Напомним, в 2020 году из-за коронавируса мероприятия провели в онлайн-формате на платформе Innoprom online. Страной-партнером должна была стать Италия: она подтвердила свой статус и поддержит выставку в 2021-м: ожидается 50 итальянских предприятий, из них 14 - со стартапами.

Тема нынешнего "Иннопрома" - "Гибкое производство".

Ранее Чрезвычайный и Полномочный Посол Итальянской Республики в России Паскуале Терраччано во время визита на Средний Урал рассказал, что в павильонах помимо традиционных стендов компаний будут представлены тематические секции: энергия и окружающая среда, космический инжиниринг и транспорт.

Готовится и культурная программа. В частности, выставка оригинальных полотен Леонардо да Винчи и образцов изобретенных им машин.

"У нас есть хороший опыт партнерских отношений в энергетике, металлургии, машиностроении. Стабилен интерес к производственной кооперации", - напомнил губернатор Евгений Куйвашев.