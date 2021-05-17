Школьные обеды готовят под камерами

В двадцати школьных столовых в Курганской области установили видеокамеры: родители в режиме онлайн могут наблюдать, как готовят еду для детей. И скоро такие "прямые эфиры" будут организованы во всех крупных школах. Как уточняет директор департамента образования и науки Андрей Кочеров, видеонаблюдение не для того, чтобы кого-то поймать за руку. А чтобы все видели: технологии соблюдаются, кашу готовят перед раздачей, повара в спецодежде, мыши по кухне не бегают, как утверждают некоторые...

В Глядянской сельской школе видеокамеру прикрепили на кухне после того, как кто-то из родителей пожаловался на несвежее мясо. Кстати, факт не подтвердился, но жалоб с тех пор практически не стало. "Если честно, я не знаю, зачем этот "глазок" здесь, - призналась мама троих детей Ольга Суркова. - Я поваров знаю и доверяю им. К тому же столовую так часто проверяют различные комиссии, включая родительский комитет, что и так все как на ладони".

- Первое время было очень неуютно работать под камерой, - призналась повар Юлия Брусянина. - А сейчас уже не обращаю внимания: некогда. В школе пятьсот ребят, а нас двое. Надо успеть всех накормить.

Строго говоря, видеокамеры больше нужны для чиновников. Чтобы они видели, в каких условиях работают люди. Юлия пришла в столовую меньше года назад. Работает в толстых перчатках, а мозоли на руках не проходят. Вместе с коллегой Любовью Графеевой они начинают в пять утра, а иногда и раньше. Первым делом чистят картошку - простыми ножами по 50 кг каждый день! А еще лук, морковь, свеклу - не менее шести "кэгэ" каждого овоща. На кухне нет даже автоматической хлеборезки. Практически все оборудование в пищеблоке - с 1970-х годов. К сожалению, такая обстановка с оснащением школьных столовых во многих учебных заведениях.