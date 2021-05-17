Школьные обеды готовят под камерами

Новости

Путин поручил усилить меры безопасности в Петербурге в связи с ЧЕ по футболу 21:37
Евгений Попов: Необходимо как можно скорее начать реставрацию объектов культурного наследия в Западном округе 21:28
В США на свободу вышли два брата отсидевшие 30 лет по ложному обвинению 21:19
МГРО "Единой России": Число заявок на участие в праймериз увеличилось на 40% по сравнению с 2016 годом 21:19
Галявиева направят в НИИ Сербского для психиатрической экспертизы 21:19
Опрос: Большинство немцев ждут перемен в политике правительства 21:12
Светлана Разворотнева: Доступный паркинг - не мечта, а необходимость 21:07
Аэродром на Земле Франца-Иосифа сможет принимать стратегические бомбардировщики 20:59
Турции предложили присоединиться к платформе "Путешествую без COVID-19" 20:49
В армии вакцинировали почти 834 тыс. человек 20:48
Правительство выделило 5 млрд рублей на кэшбэк за детские путевки 20:47
Бастрыкин взял на контроль расследование дела о стрельбе охранника по ребенку 20:13
Израиль нанес удар по главному штабу службы внутренней безопасности ХАМАС 19:38
Похитителей певца Авраама Руссо освободили за истечением срока давности 19:37
Гинер извинился перед болельщиками ЦСКА за провальный сезон 19:19
Патриарх Кирилл: В тюрьмах более тысячи православных храмов и молитвенных комнат 19:17
Для пострадавших в казанской гимназии собрали 73 миллиона рублей 19:16
В Петербурге развернут более 450 новых коек для пациентов с COVID-19 19:04
Росстат: Снижение экономики России в I квартале замедлилось до 1% 19:00
СИЗО "Бутырка" был обесточен в течение часа 18:57
На Дону "Последний звонок" пройдет в офлайн-формате 18:42
Песков заявил об отсутствии ясности по срокам саммита Путина и Байдена 18:31
В 43 года умер российский рэпер Винт 18:29
Сирены воздушной тревоги сработали в ряде городов на юге Израиля 18:27
Госдума 19 мая рассмотрит денонсацию Договора по открытому небу 18:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
В Минобороны рассказали, как отдыхали известные полководцы
В Минобороны рассказали, как отдыхали известные полководцы
17.05.2021 21:12
Рубрика: Общество

Повар в прямом эфире

Школьные обеды готовят под камерами
Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 106(8457)
В двадцати школьных столовых в Курганской области установили видеокамеры: родители в режиме онлайн могут наблюдать, как готовят еду для детей. И скоро такие "прямые эфиры" будут организованы во всех крупных школах. Как уточняет директор департамента образования и науки Андрей Кочеров, видеонаблюдение не для того, чтобы кого-то поймать за руку. А чтобы все видели: технологии соблюдаются, кашу готовят перед раздачей, повара в спецодежде, мыши по кухне не бегают, как утверждают некоторые...

В Глядянской сельской школе видеокамеру прикрепили на кухне после того, как кто-то из родителей пожаловался на несвежее мясо. Кстати, факт не подтвердился, но жалоб с тех пор практически не стало. "Если честно, я не знаю, зачем этот "глазок" здесь, - призналась мама троих детей Ольга Суркова. - Я поваров знаю и доверяю им. К тому же столовую так часто проверяют различные комиссии, включая родительский комитет, что и так все как на ладони".

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Как региональные бренды повлияют на развитие курганской экономики

- Первое время было очень неуютно работать под камерой, - призналась повар Юлия Брусянина. - А сейчас уже не обращаю внимания: некогда. В школе пятьсот ребят, а нас двое. Надо успеть всех накормить.

Строго говоря, видеокамеры больше нужны для чиновников. Чтобы они видели, в каких условиях работают люди. Юлия пришла в столовую меньше года назад. Работает в толстых перчатках, а мозоли на руках не проходят. Вместе с коллегой Любовью Графеевой они начинают в пять утра, а иногда и раньше. Первым делом чистят картошку - простыми ножами по 50 кг каждый день! А еще лук, морковь, свеклу - не менее шести "кэгэ" каждого овоща. На кухне нет даже автоматической хлеборезки. Практически все оборудование в пищеблоке - с 1970-х годов. К сожалению, такая обстановка с оснащением школьных столовых во многих учебных заведениях.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область

Главное сегодня

Путин поручил ввести учет домашних животных
Оперштаб не подтвердил данные о продлении приостановки авиасообщения с Турцией
Минпросвещения: Досрочно завершать учебный год не планируется
Путин поручил подумать о повышении требований к психологам
РФ готова оказать содействие Еревану и Баку в вопросе делимитации границы
Есть ли альтернатива ЕГЭ
ВОЗ предупредила о риске ранней смерти из-за длинного рабочего дня