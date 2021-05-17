В Екатеринбурге сгорели 13 садовых домов

Минувшей ночью спасатели потушили большой пожар в садовом товариществе "Луч" на пятом километре Чусовского тракта в Екатеринбурге.

Когда в 15:40 по местному времени информация о ЧП поступила в экстренные службы, известно было и шести охваченных огнем строениях. Из-за жары, порывистого ветра и плотной застройки занялись и близстоящие дачи.

Управление МЧС нарастило группировку сил и средств на месте происшествия. "Для координации действий был создан штаб. Для подачи воды проложено две магистральные линии от пожарного водоема протяженностью километр", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Ближе к ночи открытое горение удалось ликвидировать. Площадь пожара составила в итоге 1300 квадратных метров. Пламя уничтожило 13 садовых домов и надворные постройки. О погибших и пострадавших не сообщалось.

Причину возгорания выяснят пожарные дознаватели.

Между тем

В эти часы огнеборцы заканчивают тушить крупный пожар в Белоярском городском округе: в 08:27 поступила информация, что в селе Логиново на площади 1000 квадратных метров горят надворные постройки.

"Из двух близлежащих двухэтажных жилых домов эвакуировано 14 человек, в том числе шестерых вывели спасатели. Подразделения ликвидировали угрозу распространения огня на жилые дома, в 09:42 он был локализован", - отсчитали в МЧС.