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17.05.2021 08:54
Рубрика: Происшествия

В Екатеринбурге сгорели 13 садовых домов

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области
Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области

Минувшей ночью спасатели потушили большой пожар в садовом товариществе "Луч" на пятом километре Чусовского тракта в Екатеринбурге.

В Екатеринбурге пожарные локализовали огонь на площадке пиломатериалов

Когда в 15:40 по местному времени информация о ЧП поступила в экстренные службы, известно было и шести охваченных огнем строениях. Из-за жары, порывистого ветра и плотной застройки занялись и близстоящие дачи.

Управление МЧС нарастило группировку сил и средств на месте происшествия. "Для координации действий был создан штаб. Для подачи воды проложено две магистральные линии от пожарного водоема протяженностью километр", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Ближе к ночи открытое горение удалось ликвидировать. Площадь пожара составила в итоге 1300 квадратных метров. Пламя уничтожило 13 садовых домов и надворные постройки. О погибших и пострадавших не сообщалось.

Причину возгорания выяснят пожарные дознаватели.

Между тем

В эти часы огнеборцы заканчивают тушить крупный пожар в Белоярском городском округе: в 08:27 поступила информация, что в селе Логиново на площади 1000 квадратных метров горят надворные постройки.

"Из двух близлежащих двухэтажных жилых домов эвакуировано 14 человек, в том числе шестерых вывели спасатели. Подразделения ликвидировали угрозу распространения огня на жилые дома, в 09:42 он был локализован", - отсчитали в МЧС.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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