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Рубрика: Происшествия

В Екатеринбурге три человека погибли при нападении мужчины с ножом

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости

У вокзала в Екатеринбурге мужчина напал на прохожих с ножом. Три человека погибли. Очевидцы в соцсетях сообщали о выстрелах, и о том, что злоумышленника ликвидировали. В полиции уточнили: он жив, задержан.

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"Поступила информация о том, что в парке возле вокзала на почве распития спиртного произошел конфликт, в результате которого, по предварительным данным, были убиты трое мужчин", - сообщили "РГ" в пресс-службе Следственного комитета Свердловской области.

Когда прибывшие на место сотрудники полиции попытались задержать подозреваемого, он набросился на них.

"Стражи порядка вынуждены были применить табельное оружие. Предупредительный выстрел в воздух не возымел эффекта, после чего был произведен еще один выстрел - в направлении агрессивного мужчины. Он был ранен и доставлен в больницу", - рассказал пресс-секретарь главка МВД области Валерий Горелых.

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Сейчас выясняются личности погибших, идет опрос свидетелей.

"Содействие сотрудникам полиции в задержании оказал наряд из трех военнослужащих ЦВО из подразделения военной бригады радиоэлектронной борьбы, которые патрулировали территорию" - уточнил Горелых.

Правоохранительные органы продолжают работать на месте происшествия, территория прилегающего к вокзалу сквера оцеплена. Более подробная информация о случившемся, в том числе - о возбуждении уголовного дела, в СК обещают предоставить позднее.

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