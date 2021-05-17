В Тюменской области из-за угрозы лесного пожара эвакуировали санатории

В Винзилинском муниципальном образовании, где бушуют лесные пожары, из-за угрозы возгорания эвакуировали персонал и постояльцев санаториев и профилакториев слева от Ялуторовского тракта, вдоль реки Пышма.

Как отметила пресс-секретарь главы Тюменского муниципального района Галина Евсеева, это превентивная мера, пока людям ничего не угрожает. "Но если изменится направление ветра, данные учреждения могут оказаться в опасности", - сказала она.

Пункт размещения для эвакуированных из реабилитационного центра "Пышма", профилактория "Хвойный" и лечебно-реабилитационного центра "Градостроитель" обустроен в Винзилинской школе, также принять людей готова Боровская школа.

В "Градостроителе", в частности, проходили лечение 77 человек. Как сообщили в региональном департаменте здравоохранения, большую часть увезли по домам родственники, 22 человека временно размещены в школе поселка Винзили. За их самочувствием наблюдают врачи. Для оставшихся пациентов сейчас готовится медучреждение, где они смогут провести ночь.

Напомним, в Тюменской области стоит нетипично жаркая и сухая погода: с 11 мая в лесах действует режим ЧС, только за прошлые сутки возникло 27 новых природных пожаров. На завтра региональное уравнения МЧС прогнозирует порывы ветра до 19 метров в секунду.

В частности в Тюменском районе, где расположены санатории, работает спецтехника инженерных войск: машины делают минерализованную полосу вдоль кромки леса, чтобы не дать распространиться огню.