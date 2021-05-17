Военные помогли задержать мужчину с ножом у вокзала в Екатеринбурге

Солдаты гарнизонного наряда, которые помогли сегодня екатеринбургским полицейским обезвредить вооруженного ножом мужчину, рассказали о своей роли в операции.

"Военнослужащие патрулировали район, когда в сквере к ним обратились граждане с просьбой о помощи: они опасались вооруженного человека, - рассказали "РГ" в пресс-службе Центрального военного округа. - Один из военнослужащих вызвал наряд полиции и заблокировал вход прохожих в парк, еще двое вместе с сотрудниками правоохранительных органов приняли участие в задержании агрессивного человека".

Напомним, сегодня у железнодорожного вокзала задержали мужчину с ножом - он успел убить трех человек, прежде чем был задержан стражами порядка. По данным Следственного комитета Свердловской области, конфликт произошел на почве распития алкоголя. Прибывшим на место полицейским пришлось применить табельное оружие и ранить подозреваемого, так как он отказывался сдаться и пытался напасть и на них.

Личности погибших выясняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.