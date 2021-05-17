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17.05.2021 16:06
Рубрика: Власть

РФ готова оказать содействие Еревану и Баку в вопросе делимитации границы

Текст: Юрий Когалов
Россия готова оказать содействие Азербайджану и Армении в вопросе делимитации границы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим коллегой из Сьерра-Леоне Дэвидом Джоном Фрэнсисом.

По его словам, Москва не видит поводов для того, чтобы "нагнетать эмоции" из-за ситуации на армяно-азербайджанской границе. Как подчеркнул Лавров, имевший место на прошлой неделе инцидент завершился мирно. "Ни одного выстрела не было произведено, никаких стычек там не происходило ", - отметил министр. Стороны сели за стол переговоров. "Я не вижу никаких причин для того, чтобы нагнетать эмоции в этом не рутинном, но спокойно урегулируемом вопросе", - заявил Лавров.

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
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Глава МИД РФ напомнил о позиции, которую заняла азербайджанская сторона. Как заявили в Баку, недоразумение произошло из-за отсутствия границы, которая была бы делимитирована и демаркирована. "Никто никогда этим не занимался, и мы предложили сторонам, чтобы они приступили к такой работе, мы готовы оказывать им в этом содействие, предоставляя и картографический материал, и консультационные услуги", - отметил Лавров.

Напомним, 12 мая минобороны Армении сообщило, что азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области. Армянская сторона предприняла меры, чтобы эти работы были прекращены. После этого стороны несколько раз проводили переговоры для урегулирования ситуации.

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